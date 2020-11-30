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Российские пенсионеры рискуют остаться без выплат после Нового года 

Вероника Полынина 1 час назад
Российские пенсионеры рискуют остаться без выплат
Фото: ТАСС
Российские пенсионеры, не оформившие карту платежной системы «Мир», могут остаться без пенсий в 2021 году, сообщает Inforeactor.
31 декабря 2020-го года — окончательный срок, к которому пенсионеры, которые получают пенсию на банковскую карту, должны быть переведены банками на карты «Мир». Это обязательное условие для тех, чьи пенсии до сих пор поступают на карты иных платежных систем — к примеру, Visa или MasterCard, отмечает издание.
Это условие обязательно для пенсионеров, начавших получать пенсионные выплаты до1 июля 2017 года. Те, кто оформил пенсию позже, автоматически получили карты платежной системы «Мир».
Если у Пенсионного фонда России не будет данных о наличии у пенсионера карты «Мир» до 31 декабря 2020 года, в январе выплата просто не будет осуществлена. При этом деньги не сгорят, а поступят пенсионеру в полном объеме после оформления карты и передачи реквизитов в ПФР.
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Ранее «Рамблер» писал, что в связи с новогодними каникулами, которые продлятся с 1 по 10 января, пенсии за январь некоторым пенсионерам могут быть выданы в период с 25 по 31 декабря. На двойную выплату могут рассчитывать те, кто получает пособие в первые десять дней месяца. Те, кому деньги приходят переводом на банковскую карту после 9 числа, получат пенсии вовремя. Пенсионеры, которые до сих пор ходят за выплатами на «Почту России» после 4-го числа, смогут получить пенсию после 4 января, поскольку почтовые отделения в это время уже будут работать.
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Комментарии 19
Личный счет , Почта России , Visa , Пенсионный фонд РФ
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