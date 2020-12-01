ВТБ снизил ставку по ипотеке

С 1 декабря банк ВТБ снижает ставку по базовым ипотечным программам при оформлении кредита онлайн. Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п.п. Новые условия доступны при приобретении квартиры как в новостройке, так и на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка.

Клиенту для получения ипотеки по сниженной ставке необходимо заполнить анкету на оформление ипотеки через сайт ВТБ. После предварительного одобрения кредита заемщик получает доступ к личному кабинету на сайте банка, где сможет загрузить все документы, проконсультироваться с менеджером в чате, выбрать удобную дату сделки и оформить ипотеку. При покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке ставка по кредиту составит от 8,1%, при рефинансировании — от 8%.

В личном кабинете можно отслеживать статус рассмотрения заявки. Для подготовки сделки можно пригласить риелтора, чтобы тот загрузил документы и согласовал объект недвижимости без участия клиента.

В ВТБ около 70% выдачи ипотеки приходится на собственные программы без господдержки, говорит вице-президент ВТБ Михаил Сероштан . "Важно в дополнение к государственным программам повышать доступность ипотеки для населения и в рамках классических банковских предложений", — считает он. Оформление ипотеки онлайн — не только выгодно, но и более безопасно для клиентов в условиях пандемии, подчеркнул он.

Дисконт "Цифровой бонус" не суммируется с другими скидками, сообщает ВТБ.