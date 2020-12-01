Остаться при деньгах: Как защититься от мошенников

В первую очередь, людям следует не экономить на СМС-уведомлениях: с их помощью можно оперативно узнать о транзакциях.

Базовое правило защиты от мошенников, которые обманывают держателей банковских карт, — не предоставлять данные: срок действия, трехзначный CVV-код и коды-подтверждения из СМС. Об этом предупредил руководитель проекта Центра цифровой экспертизы «Роскачество» Сергей Бодров

«Лучше не говорите вообще никакие платежные данные. Если вам звонят по телефону из "службы безопасности банка", сразу кладите трубку», — сказал он агентству «Прайм».

Также эксперт посоветовал хранить деньги на разных картах. По словам Бодрова, основная сумма должна быть на той, что не «засвечена» в интернете. Кроме того, для онлайн-покупок лучше всего завести новую карту.

«Не стоит привязывать свою карту к интернет-магазинам, особенно если не собираетесь часто совершать покупки. Также после совершения покупки нужно проверять, не сохранилась ли карта в системе интернет-магазина, и, если все же сохранилась, удаляйте данные карты вручную», — посоветовал он.

Кроме того, людям следует не экономить на СМС-уведомлениях: с их помощью можно оперативно узнать о транзакциях. Еще один способ защиты: не пересылать в мессенджерах фото реквизитов карты.