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Россияне назвали лучший способ вложения денег 

Газета.Ru и ещё 1 44 минуты назад
Россияне назвали лучший способ вложения денег
Фото: РИА Новости
Россияне в рамках исследования «Дом.РФ» и ВЦИОМ рассказали, куда бы вложили крупную сумму денег. Об этом пишет РБК.
Социологи задали участникам опроса вопрос: «Представьте, что у вас есть крупная сумма денег. По вашем мнению, сейчас хорошее время для вложения этой суммы во что?». Можно было выбрать три ответа из предложенных вариантов.
Так, 50% заявили, что купили бы жилье, 17% — земельный участок. В золото бы вложились 13% респондентов, в акции и облигации — 11%, столько же россиян потратили бы деньги на покупку валюты. Самыми непопулярными оказались среди опрошенных инвестиции в автомобиль (10%), открытие счета в банке (7%) и приобретение драгоценных камней (3%).
По мнению 66% респондентов, покупка недвижимости — более выгодный способ вложения средств, чем банковский вклад. При этом 58% считают вложения в недвижимость не менее надежными, чем депозиты.
Опрос проводился в октябре 2020 года среди 1,6 тыс. респондентов из всех регионов России.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
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Личный счет , ВЦИОМ
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