Россияне назвали лучший способ вложения денег 

Россияне в рамках исследования «Дом.РФ» и ВЦИОМ рассказали, куда бы вложили крупную сумму денег. Об этом пишет РБК.

Социологи задали участникам опроса вопрос: «Представьте, что у вас есть крупная сумма денег. По вашем мнению, сейчас хорошее время для вложения этой суммы во что?». Можно было выбрать три ответа из предложенных вариантов.

Так, 50% заявили, что купили бы жилье, 17% — земельный участок. В золото бы вложились 13% респондентов, в акции и облигации — 11%, столько же россиян потратили бы деньги на покупку валюты. Самыми непопулярными оказались среди опрошенных инвестиции в автомобиль (10%), открытие счета в банке (7%) и приобретение драгоценных камней (3%).

По мнению 66% респондентов, покупка недвижимости — более выгодный способ вложения средств, чем банковский вклад. При этом 58% считают вложения в недвижимость не менее надежными, чем депозиты.

Опрос проводился в октябре 2020 года среди 1,6 тыс. респондентов из всех регионов России.