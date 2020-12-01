Умереть в России станет дешевле 

По его мнению, после введения новых требований для участников рынка и повышения контроля над их исполнением, в отрасли вырастет конкуренция. Это обстоятельство позволит сделать все необходимые после смерти человека процедуры дешевле.

Жарков подчеркнул, что одним из следствием принятия законопроекта станет запрет на продажу должностными лицами сведений о смерти человека. В связи с этим похоронные агенты не смогут навязывать близким умершего свои услуги.

На рынке смогут остаться только организации и агенты, которые заключили соглашение с органами местного самоуправления. Заказы на организацию похорон можно будет сделать только через государственные диспетчерские центры. Также на регионы возложат обязанность по содержанию кладбищ.