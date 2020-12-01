Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.22
$
76.29
91.22
91.29
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
88.18
Индексы и котировки Brent
47.90
+0.19 Золото
1796.53
+0.08 РТС
1281.97
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1976
+0.0124
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

Умереть в России станет дешевле 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Умереть в России станет дешевле
Фото: ТАСС
На рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект, который позволит сделать дешевле оказание ритуальных услуг для населения. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил автор документа, член комитета нижней палаты российского парламента по транспорту и строительству Антон Жарков.
По его мнению, после введения новых требований для участников рынка и повышения контроля над их исполнением, в отрасли вырастет конкуренция. Это обстоятельство позволит сделать все необходимые после смерти человека процедуры дешевле.
Жарков подчеркнул, что одним из следствием принятия законопроекта станет запрет на продажу должностными лицами сведений о смерти человека. В связи с этим похоронные агенты не смогут навязывать близким умершего свои услуги.
На рынке смогут остаться только организации и агенты, которые заключили соглашение с органами местного самоуправления. Заказы на организацию похорон можно будет сделать только через государственные диспетчерские центры. Также на регионы возложат обязанность по содержанию кладбищ.
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Последние новости
Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии ФСО потребовала миллиард рублей с фигуранта дела о хищениях в резиденции Путина ФСО потребовала миллиард рублей с фигуранта дела о хищениях в резиденции Путина
Комментарии 27
Личный счет , Антон Жарков , Госдума , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение