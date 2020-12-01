Россиян проинформируют о выплатах 

На портале Госуслуг россияне смогут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах. Узнавать об этом можно будет в личном кабинете. Закон вступает в силу 1 декабря. Об этом сообщает «ПРАЙМ».
Персональное информирование будет запущено на основании единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), сообщают в Минтруде.
Отмечается, что родителям, которые зарегистрированы на портале "Госуслуг", с их согласия будут направлять уведомления о положенных мерах поддержки на детей. Речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта "Демография". Также это коснется пенсионеров, безработных и других категорий граждан — они тоже смогут получать информацию о мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.
"К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России продлили ежемесячные выплаты на детей.