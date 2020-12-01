Россиян проинформируют о выплатах 

"К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.