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В Госдуме придумали, чем заменить льготную ипотеку 

Ura.Ru 1 час назад
В Госдуме придумали замену льготной ипотеке
Фото: ТАСС
Государственный механизм льготной ипотеки превратился в источник прибыли для банков и девелоперов, сами граждане не получили большой выгоды, считает глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В России, по его словам, нужно разработать программу возведения доступного жилья.
Властям вместе с регулированием ставки стоило зафиксировать и стоимость жилья, считает политик.

«Необходимо было вносить коррективы в программу и реагировать на скачок цен. Но государство решило, что достаточно субсидировать ставку, а о прочем можно не думать. СР предлагала варианты решения проблемы: строительство социального жилья, реновация», — приводит слова Миронова пресс-служба эсеров.

Доступность ипотечных кредитов не обозначает доступность жилья, считает депутат. При сегодняшнем положении дел рост спроса на ипотеку при ограниченном предложении вызвал подорожание жилья. По мнению Миронова, в РФ нужно создавать государственную корпорацию строительства, вводить стройсберкассы.
Программа льготной ипотеки начала действовать в России в 2020 году. С ее помощью граждане могли брать кредиты по сниженной ставке в 6,5%. В итоге ее решили продлить, передает телеканал 360.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , Телеканал "360° Подмосковье"
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