Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман Премьера в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
76.00
90.90
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
73.90
88.18
Индексы и котировки Brent
47.34
+0.13 Золото
1814.18
–0.02 РТС
1281.97
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.2046
+0.0193
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

Раскрыта причина резкого подорожания красной рыбы 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Специалисты раскрыли причины резкого подорожания красной рыбы.
Как сообщает РЕН ТВ, за последние четыре месяца стоимость кеты, горбуши и кижуча увеличилась на треть. И это при том, что предновогодний ажиотаж еще даже не начался.
Директор рыбоперерабатывающего предприятия Денис Розенко рассказал телеканалу, что цены на красную рыбу и икру продолжат повышаться к Новому году.
Любимые продукты россиян подорожают к Новому году
Одна из причин подорожания связана с тем, что на Дальнем Востоке выдалось слишком жаркое лето, в результате которого погибло много планктона, и рыбе стало нечем питаться. Вместо 10 тысяч тонн горбуши рыбаки выловили лишь пять. Невысокий улов создал искусственный дефицит на рынке.

«Если продавцы не поднимут цены, у них кончатся быстро запасы рыбы — возникнет дефицит, и они не получат ту маржу, которую могли бы получить, если бы подняли цену», — комментируют ситуацию маркетологи.

При этом рост цен на рыбу отмечается каждый год, особенно перед Новым годом.

«Растущая цена на рыбу — это постоянный процесс, который не в силах остановить никто. Регулируется рынком, а там орудуют алчные трейдеры, извлекая максимальную прибыль», — заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты предупредили россиян, что стоит ожидать подорожания фруктов и овощей к новогодним праздникам, а вот мясо и рыба не должны подняться в цене.
Комментарии 64
Личный счет , Видео , Александр Савельев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение