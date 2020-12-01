Раскрыта причина резкого подорожания красной рыбы 

Специалисты раскрыли причины резкого подорожания красной рыбы.

Как сообщает РЕН ТВ , за последние четыре месяца стоимость кеты, горбуши и кижуча увеличилась на треть. И это при том, что предновогодний ажиотаж еще даже не начался.

Директор рыбоперерабатывающего предприятия Денис Розенко рассказал телеканалу, что цены на красную рыбу и икру продолжат повышаться к Новому году.

Одна из причин подорожания связана с тем, что на Дальнем Востоке выдалось слишком жаркое лето, в результате которого погибло много планктона, и рыбе стало нечем питаться. Вместо 10 тысяч тонн горбуши рыбаки выловили лишь пять. Невысокий улов создал искусственный дефицит на рынке.

«Если продавцы не поднимут цены, у них кончатся быстро запасы рыбы — возникнет дефицит, и они не получат ту маржу, которую могли бы получить, если бы подняли цену», — комментируют ситуацию маркетологи.

При этом рост цен на рыбу отмечается каждый год, особенно перед Новым годом.

«Растущая цена на рыбу — это постоянный процесс, который не в силах остановить никто. Регулируется рынком, а там орудуют алчные трейдеры, извлекая максимальную прибыль», — заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперты предупредили россиян, что стоит ожидать подорожания фруктов и овощей к новогодним праздникам, а вот мясо и рыба не должны подняться в цене.