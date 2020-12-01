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Хазин: доллар может исчезнуть за пределами США 

Deita.ru 26 минут назад
Доллар может исчезнуть за пределами США
Фото: Reuters
Высказанное Хазиным мнение в эфире радио «Говорит Москва» цитируют НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Международные финансовые институты могут договориться с Вашингтоном и устранить доллар за пределами Штатов. По его мнению, президент Дональд Трамп, срок власти которого истекает в январе 2021, обменял следующие четыре года в Белом доме на разделение американской валюты на внутреннюю и внешнюю.
Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие крупные денежные организации начнут строить новую мировую финансовую систему. Эксперт уверен, что Китай, Индия и Россия к ней не присоединятся.

«Доллар разделяется на две части: внутренний доллар США, у которого все хорошо, и внешний за пределами Америки, как в наличности, так и на счетах. Этот доллар делается электронным, и все, кто хотят сохранить свои активы, должны прийти к этим ребятам и с ними договориться. И они начинают рулить всей мировой финансовой системой», — объясняет свое видение Хазин.

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Финансовый глобализм, который экономист сравнивает с Британской империей, будет подробно обсуждаться на «Новой Бреттон-Вудской конференции» или на «Новой Ялте».
Если его теория — правда, то проблемы возникнут и у тех, кто хранит сбережения в долларах в России, уверяет Хазин. Для использования валюты придется договариваться с властями.
Из-за пандемии КОВИД в мире сложилась непростая финансовая ситуация. Нефть значительно снизилась в цене, черное золото марки Brent падало почти на треть. Сейчас ситуация стабилизируется. Нефть легла на восходящий курс и торгуется на уровне 48,5 доллара за баррель. В России рост цен на нефть увеличит доходы страны, снизит бюджетный дефицит и смягчит ограничения по добыче, принятые ОПЕК+. Доминирующая позиция России в военных действиях, конфликт США и Китая дают стране перспективы лидерства.
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Личный счет , Дональд Трамп , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , Радиостанция "Говорит Москва"
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