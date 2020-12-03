Россиянам предложили выдавать сертификаты на продукты

«Продуктовый социальный сертификат уже много лет реализуется в Москве и является полноценной заменой устаревшей продовольственной корзины, содержание которой возмущало малообеспеченных граждан. Он выпускается в виде электронного купона, который записывается на социальную карту, и нуждающиеся граждане могут расплачиваться им во многих столичных магазинах-партнеров программы», — говорится в пояснительной записке, которую опубликовал на своем telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата в период сложной эпидемиологической ситуации и, как следствие, снижения доходов населения является крайне важной и своевременной мерой», — уверены авторы законопроекта.