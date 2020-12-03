Россиянам предложили выдавать сертификаты на продукты

Такую помощь они хотят оказывать совершеннолетним гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, а номинал сертификата предлагают установить на уровне 25% от этой суммы. В пояснительной записке авторы инициативы ссылаются на успешный опыт Москвы и Калининградской области.

«Продуктовый социальный сертификат уже много лет реализуется в Москве и является полноценной заменой устаревшей продовольственной корзины, содержание которой возмущало малообеспеченных граждан. Он выпускается в виде электронного купона, который записывается на социальную карту, и нуждающиеся граждане могут расплачиваться им во многих столичных магазинах-партнеров программы», — говорится в пояснительной записке, которую опубликовал на своем telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Что касается Калининграда, там оказавшимся в сложном финансовом положении из-за пандемии коронавируса гражданам раздают карты номиналом в 5 тысяч рублей.