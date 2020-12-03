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В Госдуме хотят выдавать бедным россиянам сертификаты на продукты 

Ura.Ru и ещё 2 47 минут назад
Россиянам предложили выдавать сертификаты на продукты
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В четверг в Госдуму внесут законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам. Авторами инициативы стала группа депутатов фракции ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.
Такую помощь они хотят оказывать совершеннолетним гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, а номинал сертификата предлагают установить на уровне 25% от этой суммы. В пояснительной записке авторы инициативы ссылаются на успешный опыт Москвы и Калининградской области.

«Продуктовый социальный сертификат уже много лет реализуется в Москве и является полноценной заменой устаревшей продовольственной корзины, содержание которой возмущало малообеспеченных граждан. Он выпускается в виде электронного купона, который записывается на социальную карту, и нуждающиеся граждане могут расплачиваться им во многих столичных магазинах-партнеров программы», — говорится в пояснительной записке, которую опубликовал на своем telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Что касается Калининграда, там оказавшимся в сложном финансовом положении из-за пандемии коронавируса гражданам раздают карты номиналом в 5 тысяч рублей.

«Введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата в период сложной эпидемиологической ситуации и, как следствие, снижения доходов населения является крайне важной и своевременной мерой», — уверены авторы законопроекта.

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Комментарии
Личный счет , Экономика , Иван Абрамов , Сергей Леонов , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР
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