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Для некоторых россиян сдвинули сроки выхода на пенсию 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 1 час назад
Для части россиян сдвинули сроки выхода на пенсию
Фото: ТАСС
В Пенсионном фонде РФ рассказали о новых правилах выхода на пенсию для представителей творческих профессий. У них должен быть выработан определенный стаж.
Артисты должны заработать определенный стаж, чтобы получить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. В частности, проработать в цирке или в театре гимнасты и балерины должны не менее 15 лет, артисты театра, оперы и балета — не менее 20 лет, а певцы в хоре — не менее 30 лет.
В ПФР пояснили, что срок обращения за пенсией будет увеличиваться от 1 до 5 лет. В 2021 году он увеличится на три года, в 2022 году — на 4 года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки стажа составит 5 лет, пишет «Магадан медиа».
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Госдуме намерены вернуть индексацию работающим пенсионерам. Для этого потребуется дополнительно изыскать 200 млрд рублей в год.
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