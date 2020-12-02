Совфед продлил «заморозку» накопительной пенсии

Совфед одобрил закон, согласно "заморозка" накопительной пенсии продлевается до конца 2023 года.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о "заморозке" накопительной пенсии в 2022 году.

Документ продлевает положение этой нормы до конца 2023 года.

В пояснительной записке отмечается, что учет в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.

Также в документе указано, что определение в 2023 году максимального значения и величины индивидуального пенсионного коэффициента осуществляется исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии и отсутствия формирования пенсионных накоплений за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

В финансово-экономическом обосновании сообщается, реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской̆ Федерации в 2023 году, по предварительной оценке, на 669,3 миллиарда рублей.