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Стоимость ценных бумаг в собственности россиян достигла 4,7 трлн рублей 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Россияне накопили ценных бумаг на 4,7 трлн рублей
Фото: РИА Новости
Общая стоимость ценных бумаг на счетах физических лиц в депозитариях к концу III квартала 2020 года без учета вложений в паи ПИФ и ценных бумаг в портфелях доверительного управления достигла 4,7 трлн рублей. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.
Данный показатель вырос на 16% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45% по сравнению с прошлым годом.
В ЦБ добавили, что в III квартале розничные инвесторы сохраняли интерес к рисковым активам, включая структурные облигации, которые покупали в том числе в качестве альтернативы вкладам. Общая стоимость структурных облигаций на счетах физических лиц достигла 489 млрд рублей, что составляет 19% от всего объема долговых бумаг, принадлежащих гражданам.
При этом в Банке России подчеркивают, что продавцам инвестиционных продуктов и услуг необходимо давать полную информацию о них гражданам. Также регулятор считает важным контролировать риски мисселинга. Это связано в том числе со сложностью некоторых продуктов, например структурных. Для этого, в частности, введены паспорта финансовых продуктов и планируется внедрить правила продаж небанковских продуктов банками.
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Личный счет , Центральный банк России
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