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Десятки миллионов человек оказались на пороге крайней нищеты 

Lenta.ru и ещё 3 2 декабря 2020
Десятки миллионов на пороге крайней нищеты
Фото: Lenta.ru
Более 32 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Пандемия приведет к увеличению на три процентных пункта (с 32,2 до 35,2 процента) числа людей, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день, отмечают эксперты. Самый сильный экономический ущерб ощутят африканские страны и малые островные государства, сказано в отчете.
Десятки миллионов человек уже оказались на пороге нищеты. В докладе прогнозируется, что пандемия подтолкнет бедные страны к наихудшим экономическим показателям за 30 лет с падением уровня доходов, потерей занятости и увеличением бюджетного дефицита.
В июне этого года Россия отчиталась о победе над крайней нищетой. В ноябре в ООН сообщили, что зарплаты в двух третях стран мира снизились или росли медленнее, чем прежде. Особенно сильно кризис сказался на заработке женщин и низкооплачиваемых работников.
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Личный счет , Экономика , ООН
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