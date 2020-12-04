В России подскочили цены на градусники

Росстат зафиксировал в ноябре рост цен на ртутные термометры в 27 регионах России в среднем на 7,6%, а в 27 регионах на 8% и более. Самое значительное подорожание отмечено в Хакасии, Кабардино-Балкарии, Смоленской и Курской областях, республиках Адыгея и Дагестан — более чем в 1,5 раза. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В ноябре из непродовольственных товаров существенно подорожали термометры медицинские ртутные — на 7,6%. Увеличение цен на 8% и более зафиксировано в 27 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Республике Хакасия — в 1,9 раза, Кабардино-Балкарской Республике и Смоленской области — в 1,6 раза, республиках Адыгея и Дагестан, Курганской области — в 1,5 раза", — сообщает Росстат.

Медикаменты подорожали на 1% за ноябрь (к октябрю 2020 года) и на 8,45% за 11 месяцев (январь — ноябрь 2020 г. к январю — ноябрю 2019 г).

В группе медицинских товаров и медикаментов выросли цены: на линекс — на 4,6%, термометры медицинские электронные — на 4,0%, бромгексин — на 3,4%, поливитамины с макро— и микроэлементами — на 2,6%, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) — на 2,4%, амоксициллин — на 2,1%, настойку пустырника — на 1,9%, супрастин — 1,6%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,5%, индапамид — на 1,4%, корвалол и поливитамины без минералов отечественные — на 1,3%, аллохол и нимесулид — на 1,2%. Одновременно снизились цены на гипотиазид — на 0,2%.