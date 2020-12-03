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Россиянам предрекли два года бедности 

News.ru и ещё 7 46 минут назад
Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян после провала на фоне пандемии коронавируса будет небыстрым. Экономисты считают, что в следующем году справиться с ним не удастся.
Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. С 2014 по 2017 год они непрерывно сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились лишь на 1% в годовом выражении.
России предрекли новый кризис
Нынешний кризис выталкивает людей ещё дальше от зоны экономического комфорта, пишут «Ведомости». Аналогичные данные приводит и РБК. К концу третьего квартала 2020 года реальные располагаемые доходы были на 11% ниже, чем в 2013-м, который стал последним годом устойчивого роста.
По итогам текущего года доходы могут снизиться, по разным оценкам от 3% до 5%, а в следующем отыграют только 1,5-2%. Эксперты считают, что ситуацию удастся переломить лишь к концу 2022 года. Лишь после этого может начаться рост примерно на 2,5-3,5% в годовом выражении.
Тормозом для восстановления уровня доходов в обозримом будущем станут сниженная экономическая активность людей из-за пандемии, борьба с которой будет продолжаться, а также связанный с этим пересмотр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах в целом.
Ранее, как писал NEWS.ru, завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал, куда выгоднее переложить деньги с банковского вклада.
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Комментарии 8
Личный счет , Видео , Когда следующий кризис , Александр Абрамов , РАНХиГС , Ведомости
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