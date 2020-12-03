Россиянам предрекли два года бедности 

Восстановление реальных располагаемых денежных доходов россиян после провала на фоне пандемии коронавируса будет небыстрым. Экономисты считают, что в следующем году справиться с ним не удастся.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы минус обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.), скорректированные на инфляцию. С 2014 по 2017 год они непрерывно сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились лишь на 1% в годовом выражении.

Нынешний кризис выталкивает людей ещё дальше от зоны экономического комфорта, пишут «Ведомости». Аналогичные данные приводит и РБК. К концу третьего квартала 2020 года реальные располагаемые доходы были на 11% ниже, чем в 2013-м, который стал последним годом устойчивого роста.

По итогам текущего года доходы могут снизиться, по разным оценкам от 3% до 5%, а в следующем отыграют только 1,5-2%. Эксперты считают, что ситуацию удастся переломить лишь к концу 2022 года. Лишь после этого может начаться рост примерно на 2,5-3,5% в годовом выражении.

Тормозом для восстановления уровня доходов в обозримом будущем станут сниженная экономическая активность людей из-за пандемии, борьба с которой будет продолжаться, а также связанный с этим пересмотр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах в целом.