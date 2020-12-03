Во всем мире упали зарплаты

Из-за коронавируса за год зарплаты практически во всех странах сократились не менее чем на 6%. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

«Особенно сильно кризис сказался на заработке женщин и низкооплачиваемых работников. Рост неравенства грозит привести к бедности во всем мире», — говорится в отчете международной организации.

В МОТ отмечают, что без государственных субсидий средний размер заработка снизился бы почти на 6,5%. В странах, где была оказана поддержка, было компенсировано до 40% от этой суммы, приводит данные «Лента.ру».