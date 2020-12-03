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Международная организация труда признала падение зарплат. Хуже всего женщинам 

Ura.Ru 2 часа назад
Во всем мире упали зарплаты
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Из-за коронавируса за год зарплаты практически во всех странах сократились не менее чем на 6%. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

«Особенно сильно кризис сказался на заработке женщин и низкооплачиваемых работников. Рост неравенства грозит привести к бедности во всем мире», — говорится в отчете международной организации.

В МОТ отмечают, что без государственных субсидий средний размер заработка снизился бы почти на 6,5%. В странах, где была оказана поддержка, было компенсировано до 40% от этой суммы, приводит данные «Лента.ру».
Ранее эксперты Альфа-банка и института «Центр развития» НИУ ВШЭ рассказали, что резкое падение и без того снижавшихся реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году не сменится их стремительным восстановлением в 2021-м. По их предположениям, тормозить восстановление доходов в следующем году будут подавленная экономическая активность из-за коронавирусного кризиса, секвестр бюджетных расходов и сложная экономическая ситуация в регионах.
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Личный счет , ВШЭ , Альфа-банк , Lenta.ru
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