Россиянам дали совет, как распорядиться деньгами 

Александр Абрамов. Куда выгоднее переложить деньги с банковского вклада, чтобы не только не потерять их, но и заработать, рассказал NEWS.ru заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС

«Рамблер» писал, что летом 2019 года Центральный банк России начал снижать ключевую ставку. Ставки по депозитам в коммерческих банках снижались вслед за ней. В июле ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, в результате чего во многих кредитных организациях ставки по депозитам опустились ниже уровня инфляции.

По словам экономиста, с точки зрения надежности инвестиций ближе всего к депозитам находятся вложения в облигации, так как имеют меньший риск снижения стоимости.

«Одна из возможностей вложений — открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера или крупной управляющей компании и купить простые облигации или паи фонда облигаций», — пояснил Абрамов.

При этом он отметил, что, выбрав ОФЗ, можно получить около 5% доходности в рублях, а также рассчитывать на налоговый вычет. Так, вложив 400 тысяч рублей и при условии, что эти деньги будут храниться три года, можно будет вернуть 52 тысяч рублей уплаченных налогов.

Эксперт призвал также обращать внимание на комиссию, которую берут управляющие компании. При вложении в российский облигационный фонд разумной будет плата, не превышающая 1% от стоимости активов, уверен он.

«В целом покупка российских акций и облигаций хотя и является некой альтернативой банковским вкладам, но это рискованные вложения. Тут нет 100% гарантии сохранности, как у банковских депозитов. Здесь можно вообще не получить дохода, их стоимость за год может снизиться, — предупредил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Еще более рискованными стратегиями эксперт назвал открытие брокерского счета и вложения в большие американские инвестиционные фонды, либо в российские биржевые фонд