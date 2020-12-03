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Две беду: к чему готовиться россиянам 

Сергей Василенок 44 минуты назад
Две беду: к чему готовиться россиянам
Фото: РИА Новости
По мнению экономиста Михаила Хазина, в ближайшее время жители России столкнутся сразу с двумя дополняющими друг друга процессами, которые могут сильно снизить их уровень жизни. Об этом пишет ИА DEITA.RU.
По словам экономиста, россиян ожидают повышение уровня безработицы и снижение средней заработной платы. В России также будет наблюдаться спад деловой активности, сокращение объемов производства и снижение частного спроса.
Все эти факторы приведут к падению уровня жизни россиян, и им нужно готовиться как минимум к нескольким тяжелым месяцам, а может быть и нескольким годам постоянно ухудшающейся экономической обстановки, заявил Хазин в интервью YouTube-каналу «Metametrica».
«Рамблер» писал, что ранее эксперты Deutsche Bank заявили об окончании эпохи глобализации и начале «эры беспорядка», которая грозит расколом Европы, ростом инфляции по всему миру и усилением экономического неравенства и влияния Китая. Также эксперты ожидают, что усилится противостояние поколений, будут расти задолженности и произойдет разворот к политике «вертолетных денег».
При этом экономист Михаил Делягин предупредил, что доллару грозит падение на треть к основным мировым валютам. По его мнению, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит. Сбережения Делягин посоветовал россиянам хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.
Видео дня. Криптовалюты хотят обложить налогом
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Личный счет , Михаил Делягин , ДОЙЧЕ Банк , РИА "Дейта"
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