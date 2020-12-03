Две беду: к чему готовиться россиянам 

По мнению экономиста Михаила Хазина, в ближайшее время жители России столкнутся сразу с двумя дополняющими друг друга процессами, которые могут сильно снизить их уровень жизни. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

По словам экономиста, россиян ожидают повышение уровня безработицы и снижение средней заработной платы. В России также будет наблюдаться спад деловой активности, сокращение объемов производства и снижение частного спроса.

Все эти факторы приведут к падению уровня жизни россиян, и им нужно готовиться как минимум к нескольким тяжелым месяцам, а может быть и нескольким годам постоянно ухудшающейся экономической обстановки, заявил Хазин в интервью YouTube-каналу «Metametrica».

«Рамблер» писал, что ранее эксперты Deutsche Bank заявили об окончании эпохи глобализации и начале «эры беспорядка», которая грозит расколом Европы, ростом инфляции по всему миру и усилением экономического неравенства и влияния Китая. Также эксперты ожидают, что усилится противостояние поколений, будут расти задолженности и произойдет разворот к политике «вертолетных денег».