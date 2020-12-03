«Это станет настоящей катастрофой»: экономист предостерег россиян 

В условиях снижения ключевой ставки в России упали проценты по депозитам. Жители страны, чтобы спасти свои накопления от инфляции вышли на фондовые рынки, однако не имея опыта могут потерять там все сбережения. Об этом, по данным DEITA.RU заявил российский экономист Михаил Делягин

Как сообщал «Рамблер», летом 2019 года Центральный банк России начал снижать ключевую ставку. Ставки по депозитам в коммерческих банках снижались вслед за ней. В июле ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, в результате чего во многих кредитных организациях ставки по депозитам опустились ниже уровня инфляции.

В Центробанке рассказали, что в сентябре средневзвешенная ставка по годовым вкладам физлиц составила 3,27 процента. Это на 0,09 процентного пункта больше, чем в августе. Ставка для вкладов, сроки которых превышают год, выросла на 0,03 процентного пункта — до 4,1 процента.

По словам Делягина, из-за снижения ставок по банковским вкладам, миллионы россиян, привыкшие хранить свои деньги в банках, начали в массовом порядке выводить оттуда средства.

При этом, так как явной альтернативы депозитам нет, часть россиян пошла на фондовый рынок. Этот тренд подтверждает то, что в условиях кризиса котировки крупнейших компаний, торгующих своими акциями, продолжают расти, пояснил Делягин.

Экономист предупредил, что неопытные новички на фондовых рынках, как правило, быстро теряют свои деньги. Так как становятся легкой добычей акул этого бизнеса и в какой-то момент могут полностью лишиться своих сбережений.

Для многих это станет настоящей катастрофой, отметил Михаил Делягин.