Россияне массово пожаловались на мошенничество МФО

Россияне жалуются финансовым уполномоченным на новые виды мошенничества при получении микрофинансовых услуг: микрофинансовые организации (МФО) предлагают якобы дополнительные услуги за плату, говорится в сообщении службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

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"Самые распространенные случаи — это предоставление якобы дополнительных услуг за плату. Для этого используются различные юридические конструкции, например, с клиентом заключаются агентские или иные договоры в дополнение к договору займа, и фактически взимаются дополнительные средства за сам процесс оформления займа и за погашение займа", — приводятся в сообщении слова главного финансового уполномоченного Юрия Воронина.

Некоторые микрофинансовые организации предоставляют клиенту доступ в интернете к сервису по подбору займа, на котором заемщик сам заполняет заявление и впоследствии заключает по нему договор, при этом с клиента взимают плату за использование сервиса.

"Взимание платы за сам процесс рассмотрения и выдачи денег является неправомерным", — добавил главный финансовый уполномоченный.

Кроме того, микрофинансовые организации при погашении долга заемщиков берут с него деньги за перевод средств. МФО в таком случае предоставляет возможность погашения займа с использованием платежных банковских карт на официальном сайте организации и делает это платной услугой, указано в сообщении.

"Взимание дополнительных комиссий с заемщика возможно лишь за те дополнительные услуги, которые представляют для него самостоятельную ценность", — заключил Воронин.