Россиян начнут уведомлять о пособиях и льготах

Согласно документу, информация о мерах соцподдержки будет появляться в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. При этом будут указываться способы их получения и приводиться список необходимых для этого документа. Для получения информации гражданину нужно будет дать на это согласие.

Помимо этого, с июля 2021 года получение сведений о персональных льготах станет возможным по единому телефонному номеру (круглосуточно) или посредством чат-бота на портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина.

В правительстве напомнили, что в настоящее время узнать о льготах можно путём личного обращения в МФЦ. Это формат продолжит работать и в дальнейшем.

В число организаций, которые будут предоставлять россиянам информацию, входят ПФР , ФСС, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты.