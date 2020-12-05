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Утверждён порядок уведомления россиян о льготах и пособиях 

News.ru и ещё 29 2 часа назад
Россиян начнут уведомлять о пособиях и льготах
Фото: ТАСС
Правительство России утвердило порядок уведомления граждан о положенных им социальных выплатах, льготах и пособиях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, информация о мерах соцподдержки будет появляться в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. При этом будут указываться способы их получения и приводиться список необходимых для этого документа. Для получения информации гражданину нужно будет дать на это согласие.
Помимо этого, с июля 2021 года получение сведений о персональных льготах станет возможным по единому телефонному номеру (круглосуточно) или посредством чат-бота на портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина.
В правительстве напомнили, что в настоящее время узнать о льготах можно путём личного обращения в МФЦ. Это формат продолжит работать и в дальнейшем.
В число организаций, которые будут предоставлять россиянам информацию, входят ПФР, ФСС, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты.
Ранее NEWS.ru писал, что в России могут продлить беззаявительный порядок получения субсидий на оплату ЖКХ. Данный вопрос рассматривается Минстроем. Гражданам, имеющим право на такую льготу, не нужно обращаться в органы соцзащиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии пролонгируют автоматически на полгода. По истечении этого времени заявителю нужно предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить нуждаемость в субсидии.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ , Минстрой
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