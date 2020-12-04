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Эксперты сказали, к чему привела девальвация 

Прайм 26 минут назад
Цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".
Продукты подорожали из-за роста курса валют — многие товары на рынке импортные либо в них есть зарубежные составляющие, пояснили в компании. По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила 4,83%. Данные холдинга не противоречат Росстату, поскольку организации рассматривают разные перечни товаров, поясняют эксперты.
С января 2019 года стоимость товаров в магазинах изменилась еще больше — на 18%.
В перечень товаров "Ромира" вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры, сливочное масло, овощи и фрукты, сметана, творог, печенье, хлеб, бананы и другое. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию и средства личной гигиены.
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Комментарии 3
Личный счет , Видео , Росстат
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