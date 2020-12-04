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Россиянам предложили дать тройные выплаты 

Прайм и ещё 1 54 минуты назад
Россиянам предложили дать тройные выплаты
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Как известно, максимальный размер пособия по безработице вырос до одного МРОТ — 12 130 рублей. Однако если платить безработным не один прожиточный минимум, а три в расчёте на многодетную семью, это принесет пользу государству. На данные цели потребуется 3 трлн рублей, при этом расчёты на специальной модели показывают, что уже на следующий год сумма вернётся через налоги, дополнительные доходы бюджета. Поддержка даст мультипликативный эффект, пояснил заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. Об этом сообщает NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что в прошлом году среднедушевой денежный доход россиянина позволял купить набор товаров и услуг, составляющих 3,24 прожиточных минимума. В 2020-м покупательная способность снизится до 3,07 прожиточного минимума.

"Это на одного человека в среднем по стране. При этом нужно понимать, что неравенство большое, и большая часть населения не имеет этих трёх минимумов", — отметил Вячеслав Бобков.

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Комментарии 2
Личный счет , Вячеслав Бобков , РАН
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