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В России подорожали самые нужные продукты 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». Подорожание самых нужных продуктов объяснили ростом курса валют: многие товары, что есть на рынке импортные или же в них есть иностранные составляющие.
В перечень товаров, которые рассматривал «Ромир», вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры и другие, а также верхняя одежда, детские товары, туалетная бумага и лекарства. По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила 4,83. Данные холдинга не сходятся с подсчетами Росстата, поскольку организации рассматривают разные товары.
За 10 месяцев 2020-го продукты в России подорожали в три раза больше, чем в странах ЕС, отмечал Росстат. Причем сильнее других подорожали сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.
В целом по миру цены на еду побили шестилетний рекорд. В. ООН заключили, что мировой продовольственной безопасности угрожает не только пандемия, но и ураганы в Центральной Америке, а также наводнения в Африке. В помощи сейчас нуждаются десятки стран.
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Личный счет , Видео , Росстат , ЕС , ООН
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