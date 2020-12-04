В России подорожали самые нужные продукты 

Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». Подорожание самых нужных продуктов объяснили ростом курса валют: многие товары, что есть на рынке импортные или же в них есть иностранные составляющие.

В перечень товаров, которые рассматривал «Ромир», вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, помидоры и другие, а также верхняя одежда, детские товары, туалетная бумага и лекарства. По официальной статистике, продовольственная инфляция в октябре составила 4,83. Данные холдинга не сходятся с подсчетами Росстата , поскольку организации рассматривают разные товары.

За 10 месяцев 2020-го продукты в России подорожали в три раза больше, чем в странах ЕС отмечал Росстат. Причем сильнее других подорожали сахар, джем, мед, шоколад и конфеты.