Под Новый год россияне потеряют часть зарплаты 

«Надо готовиться, понимать, что большого предновогоднего счастья не будет. Дела у бизнеса идут не просто плохо, они обстоят все хуже с каждой неделей. А у нас принято, что если начинаем экономить, то в первую очередь урезаем зарплату. Оклад сократить нельзя, а другую часть зарплаты можно, она всегда под угрозой», — предупредил эксперт.