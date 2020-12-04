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Под Новый год россияне потеряют часть зарплаты 

Ura.Ru 1 час назад
Под Новый год россияне потеряют часть зарплаты
Фото: ТАСС
Предприниматели могут отказаться от выплаты 13-й зарплаты и предновогодних бонусов сотрудникам из-за прошедшей «черной пятницы», которая принесла бизнесу значительно меньше прибыли, чем обычно. Более того, зарплату работникам могут уменьшить. Таким прогнозом с URA.RU поделился экономист Константин Юрченко.

«Недавно появились данные о поведении потребителей в «черную пятницу» — по сравнению с 2019 годом, траты стали существенно меньше. Конечно, это скажется на доходах и финансовом состоянии компаний. Могу предположить, что в каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет «извините»», — рассказал URA.RU Юрченко.

Помимо праздничных бонусов, работники компаний могут лишиться и части зарплаты, прогнозирует экономист.

«Надо готовиться, понимать, что большого предновогоднего счастья не будет. Дела у бизнеса идут не просто плохо, они обстоят все хуже с каждой неделей. А у нас принято, что если начинаем экономить, то в первую очередь урезаем зарплату. Оклад сократить нельзя, а другую часть зарплаты можно, она всегда под угрозой», — предупредил эксперт.

Наступающий год готовит бизнесу дальнейшее ухудшение положения, из-за чего предприниматели вынуждены формировать резервы, отметил Юрченко.

«Недоплатить сотрудникам могут не только из-за нехватки средств на счете в моменте. 2021 год по всем прогнозам готовит нам дальнейшее ухудшение ситуации. Поэтому бизнес вынужден формировать резервы и недоплачивать работникам. Но не потому, что предприниматели такие плохие, а потому, что нужно выжить», — заключил он.

О том, что 2021 год не принесет россиянам роста доходов, ранее предупреждали специалисты Высшей школы экономики и «Альфа-Банка». По их прогнозам, улучшения ситуации можно ждать только к 2022 году.
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Личный счет , Константин Юрченко , ВШЭ , Альфа-банк
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