Ряд изменений не принесет пожилым гражданам радости.

В следующем году в России произойдет ряд изменений, которые затронут пенсионеров. Однако эксперты отмечают, что много радости такие перемены не принесут, а некоторые из них и вовсе способны расстроить пожилых людей, сообщает KONKURENT.RU.

Так, например, самой неприятной новостью для пенсионеров станет изменение параметров выхода на заслуженный отдых. Перемены затронут пенсионный возраст, то есть его повысят. При этом отмечается, что для выхода на пенсию нужно будет соответствовать новым минимальным требованиям.

Такими критериями являются трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. В следующем году для ухода на заслуженный отдых гражданам потребуется 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Именно эти изменения эксперты назвали «очень плохой новостью» для всех пенсионеров.

Кроме того, в 2021 г. пожилых граждан ждет индексация страховых выплат по старости. Как ранее заявили российские власти, пенсии граждан вырастут на 6,3%. Однако в денежном эквиваленте увеличение составит в среднем 1 тыс. руб., что, конечно, не может не огорчить пенсионеров.

На 3,4% будут проиндексированы в следующем году и социальные пенсии. По этим выплатам прибавка составит и вовсе несколько сотен рублей.

Индексация ждет и получателей военной пенсии. Увеличение данных выплат назначено на 1 октября следующего года. Однако эксперты заявляют, что и для этой категории граждан нет смысла ждать большого увеличения выплат.

Как сообщила Счетная палата в своем отчете о проверке, проведенной в Пенсионном фонде России , в ряде регионов в следующем году пенсии граждан могут быть уменьшены.