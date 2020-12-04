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Пенсионерам озвучили «очень плохую новость» 

Алиса Селезнёва 51 минуту назад
Неприятной новостью для пенсионеров станет изменение в 2021 году правил выхода на заслуженный отдых. Кроме того индексация пенсий может оказать меньше, чем рассчитывали пожилые граждане. Об этом пишет KONKURENT.RU.
Так, в 2021 году повысится возраст выхода на пенсию, а также идущие на заслуженный отдых россияне для начисления выплат должны будут иметь 12 лет стажа и 21 пенсионный балл. Именно эти изменения эксперты назвали «очень плохой новостью» для всех пенсионеров.
Также в 2021 году россиян ждет индексация страховых выплат по старости. Однако обещанное властями повышение на 6,3% в денежном эквиваленте составит в среднем 1 тыс. руб.
На 3,4% будут проиндексированы и социальные пенсии. По этим эксперты призвали ждать прибавки в несколько сотен рублей. Также не стоит ожидать серьезного увеличения выплат и военным пенсионерам.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что в 2021 году несколько категорий граждан могут лишить доплат к пенсионным выплатам. Речь о россиянах, переехавших из северных регионов и покинувших родину.
Инициатива связана с предстоящей проверкой пенсионеров на предмет дополнительных доходов и места их фактического жительства, которая была организована после выявленных Счетной палатой нарушений в Пенсионном фонде России. Оказалось, что некоторые пенсионеры на протяжении долгого времени получают чрезмерные надбавки, а некоторые наоборот их лишены. Наличие дополнительных доходов у россиян, вышедших на заслуженный отдых, будут проверять эксперты ПФР вместе с сотрудниками налоговой.
Проверка места жительства коснется жителей северных регионов, которые получают «территориальные» надбавки, а также пенсионеров, постоянно проживающих за границей.
Комментарии 101
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , Газета "Конкурент"
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