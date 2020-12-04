Как сэкономить на ЖКХ до 40% 

На квартплате можно сэкономить до 40%, если сократить расходы на электроэнергию и отопление. Об этом заявил во время онлайн-конференции руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрий Данильев, пишет Nation News.

По его словам, в первую очередь нужно обратить внимание, какие электроприборы стоят в доме и ежедневно используются.

«Они все должны быть энергоэффективными, как минимум А, А+. Кроме того, надо использовать светодиодные лампочки, они потребляют значительно меньше электроэнергии», — отметил Данильев.

Эксперт также назвал электрообогреватели и электробойлеры очень дорогими в работе и посоветовал заменить их, по возможности, на приборы, работающие на газу.

«Львиная доля расходов уходит на отопление. Оно в основном централизованное. Вам приходит платежка, снизить которую практически нереально. Но граждане могут на общем собрании решить поставить прибор учета и оборудовать тепловой узел таким образом, чтобы он сбрасывал лишнее тепло», — подчеркнул Дмитрий Данильев.

По его словам, переоборудование может помочь снизить платежи до 30%.

«Рамблер» писал, что после начала пандемии COVID-19 власти России запретили коммунальным компаниям до конца 2020 года начислять пени за неоплату услуг. По этой причине количество неплательщиков стало расти. При этом эксперты отметили, что коммунальные компании объявили войну должникам, а взыскание долга в судебном порядке стало особенно популярным.