Россиянам предложили тройные выплаты 

Эксперт РАН Вячеслав Бобков заявил, что помочь российской экономике может выплата безработным не одного прожиточного минимума, а трех в расчете на многодетную семью ежемесячно. Об этом сообщает News.ru.

Бобков, возглавляющий лабораторию проблем уровня и качества жизни РАН, рассказал, что на выплату трех таких пособий из бюджета придется выделить три триллиона рублей. Однако уже на следующий год эта сумма вернется через налоги и дополнительные доходы бюджета.

В итоге, по расчетам Бобкова, поддержка даст «мультипликативный эффект».

Эксперт отметил, что правительству стоит сохранить меры поддержки бизнеса и населения, включая детские выплаты в десять тысяч рублей, и на 2021 год.

Бобков подчеркнул, что адресная поддержка необходима малоимущим семьям, а душевой доход семьи с детьми должен вырасти как минимум до регионального прожиточного минимума.

«В регионах-донорах такое вполне возможно», — считает эксперт.

Еще одной возможной мерой поддержки он назвал введение безусловного базового дохода.

По оценке лаборатории Бобкова, реальные денежные доходы россиян в 2020 году упадут на 5,9 процента к уровню 2019-го. В прошлом году средний россиянин мог позволить себе покупку набора товаров и услуг, составляющих 3,24 прожиточных минимума. В 2020-м этот показатель упадет до 3,07 прожиточного минимума.

«При этом нужно понимать, что неравенство большое, и большая часть населения не имеет этих трёх минимумов», — заключил эксперт.

Как писал «Рамблер», ранее глава Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал, что деньги, выделенные правительством на детские пособия, помогут простимулировать экономику страны.

Косой отмечал что самым лучшим способом стимуляции экономики является «доведение средств» до конечного потребителя.