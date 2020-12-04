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«Нужно выжить»: россиян ждет сокращение зарплат 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Черная пятница» принесла в этом году бизнесу куда меньше денег, чем ожидалось, и компании могут урезать премии или даже зарплаты работникам. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Юрченко.
По словам эксперта, согласно данным о поведении потребителей в «черную пятницу», в этом году траты россиян существенно уменьшились по сравнению с 2019 годом.

«Конечно, это скажется на доходах и финансовом состоянии компаний. Могу предположить, что в каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат, либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет: «Извините»», — пояснил Юрченко.

Он также прогнозирует, что часть компаний может урезать даже зарплаты работникам, так как «дела у бизнеса идут не просто плохо, они обстоят все хуже с каждой неделей».
Ожидая ухудшения ситуации в 2021 году, бизнес вынужден формировать резервы, недоплачивая сотрудникам, уверен Константин Юрченко.

«Но не потому, что предприниматели такие плохие, а потому, что нужно выжить», — заключил он.

«Рамблер» писал, что ранее экономисты предупредили, что кризис в России, возникший на фоне пандемии коронавируса, может быть преодолен только к концу 2022 года, а восстановление реальных располагаемых доходов граждан будет идти медленно.
«Кризис не переживут»: оценены шансы на спасение бизнеса
При этом, по мнению экспертов, ускорение роста реальных зарплат — основного компонента реальных располагаемых доходов населения — возможно с 2023 года. Оно произойдет за счет возвращения кадрового дефицита на рынке труда и первых результатов нацпроекта по повышению производительности.
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Личный счет , Видео , Константин Юрченко
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