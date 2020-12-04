«Нужно выжить»: россиян ждет сокращение зарплат 

«Черная пятница» принесла в этом году бизнесу куда меньше денег, чем ожидалось, и компании могут урезать премии или даже зарплаты работникам. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Юрченко

По словам эксперта, согласно данным о поведении потребителей в «черную пятницу», в этом году траты россиян существенно уменьшились по сравнению с 2019 годом.

«Конечно, это скажется на доходах и финансовом состоянии компаний. Могу предположить, что в каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат, либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет: «Извините»», — пояснил Юрченко.

Он также прогнозирует, что часть компаний может урезать даже зарплаты работникам, так как «дела у бизнеса идут не просто плохо, они обстоят все хуже с каждой неделей».

Ожидая ухудшения ситуации в 2021 году, бизнес вынужден формировать резервы, недоплачивая сотрудникам, уверен Константин Юрченко.

«Но не потому, что предприниматели такие плохие, а потому, что нужно выжить», — заключил он.

«Рамблер» писал, что ранее экономисты предупредили, что кризис в России, возникший на фоне пандемии коронавируса, может быть преодолен только к концу 2022 года, а восстановление реальных располагаемых доходов граждан будет идти медленно.

При этом, по мнению экспертов, ускорение роста реальных зарплат — основного компонента реальных располагаемых доходов населения — возможно с 2023 года. Оно произойдет за счет возвращения кадрового дефицита на рынке труда и первых результатов нацпроекта по повышению производительности.