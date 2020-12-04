В России резко подскочили цены на огурцы и помидоры

Сахар-песок в России в ноябре подорожал на 8,94% по сравнению с октябрем текущего года, цены на подсолнечное масло выросли на 7,44%, на куриные яйца — на 7,09%, кроме того, традиционный осенний рост показали овощи: огурцы подорожали на 39,2%, помидоры — на 27,6%, следует из данных Росстата

"В ноябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено во всех субъектах Российской Федерации, кроме Чукотского автономного округа, где цены не изменились", — говорится в сообщении.

Наибольший рост цен отмечался в Москве (на 15,1%), Московской и Белгородской областях (на 14,2% и 13,8% соответственно).

В свою очередь цены на подсолнечное масло в 21 регионе выросли на 10,3% и более, сильнее всего — в Бурятии (на 16,1%). Рост цен на яйца на 10,1% и более отмечен в 14 регионах, заметнее всего — в Удмуртии и Самарской области (на 15,9% и 14,5% соответственно). В Камчатском крае яйца стали дешевле на 1,9%.

"Прирост цен наблюдался на отдельные виды плодоовощной продукции: на огурцы — 39,2%, помидоры — 27,6%, виноград — 7,4%, картофель — 7,2%. Вместе с тем цены на лимоны снизились на 2%, апельсины — на 1,2%, капусту белокочанную — на 0,9%, яблоки — на 0,4%", — добавляет статистическое ведомство.

В целом плодоовощная продукция за ноябрь выросла в цене на 5,97%, в годовом выражении — на 12,39%. Рост цен на отдельные овощи и фрукты является традиционным для ноября, хотя в текущем году он стал более сильным, чем в прошлом. Так, в ноябре 2019 года плодоовощная продукция подорожала на 2,7% в месячном выражении, в годовом — на 2,8%. Цены на помидоры за ноябрь прошлого года выросли на 32,1%, свежие огурцы — на 17,8%.

Среди прочих продуктов в прошлом месяце на 1,4-4,2% стали дороже мороженая неразделанная рыба, икра лососевых рыб, рыбные натуральные консервы и консервы с добавлением масла, гречневая крупа, вермишель, овсяные хлопья "Геркулес", пшеничная мука, маргарин, майонез.

Одновременно снизились цены на пшено (на 1,2%), свинину (на 0,5%), живую и охлажденную рыбу, сухие молочные смеси для детского питания (на 0,3%), баранину (кроме бескостного мяса), мороженые кальмары, минеральную и питьевую воду (на 0,2%).

Продовольственная инфляция в России в ноябре в месячном выражении составила 1,34% против 0,62% в октябре текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 5,76% с 4,83% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата.