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Россиянам пообещали, что дефицита гречки не будет 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Россиянам пообещали отсутствие дефицита гречки
Фото: РИА Новости
Дефицита гречневой крупы в России не ожидается, ее хватит на всех жителей страны, рассказал руководитель Центра агроаналитики Министерства сельского хозяйства Дмитрий Авельцов.

«Гречки, не волнуйтесь, будет вдоволь. Валовый сбор гречихи составит около 970 тыс. тонн, что вполне достаточно для удовлетворения потребности внутреннего рынка», — передает его словам РИА «Новости».

Как отметил Авельцов, средний объем производства гречки в последние четыре сезона составил порядка 500 тыс. тонн.
Также, по словам эксперта, не стоит ожидать и дефицита сахара, поскольку в России имеются большие запасы. Авельцов сообщил, что внутренний рынок будет обеспечен сахаром в полном объеме, поэтому дальнейший рост цен на него не предвидится. Достаточные запасы сахара обусловлены высоким урожаем сахарной свеклы и рекордным объемом его производства в 2019 году, пояснил он.

«Рынок уже сейчас начал стабилизироваться на фоне поступления продукции из свеклы нового урожая. Уже несколько недель отмечается снижение цен производителей, хотя пока небольшими темпами. Рост потребительских цен также замедлился. В дальнейшем мы ожидаем снижения цен и в рознице», — сказал Авельцов.

По словам специалиста, в преддверии Нового года традиционно подрастут цены на продукты, однако после снижения спроса они вернутся на прежние уровни.

«Обращаю внимание, что это именно цены розничного сегмента, потому что наши производители в принципе достаточно стабильны и выпускают стабильно продукцию», — подчеркнул сотрудник Минсельхоза.

В марте Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы.
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Личный счет , Дмитрий Авельцов , ФАС , Минсельхоз , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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