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Аналитики сообщили, что россияне в ноябре купили больше долларов и евро, чем продали 

ТАСС и ещё 2 23 минуты назад
Россияне рекордно закупились долларами и евро
Фото: Reuters
Россияне в ноябре купили долларов и евро на большую сумму, чем продали. Доля покупки долларов возросла на девять процентных пунктов до 74% от объема всех операций, покупки евро — на 12,6 процентных пункта до 79%, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).
По данным за ноябрь, сумма, на которую граждане продали доллары, составила 26% (35% в октябре) от объема всех обменных операций с этой валютой. Доля покупки соответственно составила 74% (65% в октябре). Продажа гражданами евро составила 21% (33,6% в октябре) от всей суммы операций по обмену, покупка — 79% (66,4% в октябре).

"Традиционно к концу года спрос на приобретение валюты растет. 2020 год, судя по всему, не станет исключением, несмотря на то, что он оказался столь аномальным и финансово сложным, — отмечается в исследовании. — Во-первых, растущий спрос на наличную валюту перед путешествиями в другие страны на фоне открытия осенью некоторых туристических направлений. Во-вторых, стремление выгодно купить валюту перед Новым годом в ожидании роста курса на фоне мировых событий, пандемии и прочего".

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Средняя сумма покупки валюты продолжила расти. По данным банка, средний чек одной операции с валютой в ноябре относительно октября вырос на 9% и составил 92 668 рублей.
Относительно начала года в ноябре общие объемы операций по обмену иностранной валюты снизились на 16%. По прогнозам кредитной организации, до конца года курс может составить 74 рубля за доллар и 88 рублей за евро.
В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке "Русский стандарт".
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Комментарии 6
Личный счет , Банк Русский Стандарт , ИТАР-ТАСС
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