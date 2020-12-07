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Из-за пандемии ремонт квартир подорожал на 18% 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
В России подорожали услуги по ремонту квартир
Фото: РИА Новости
Введенные из-за пандемии ограничения заставили россиян заняться обустройством собственного дома. Услуги по ремонту квартир за последний год заметно подорожали.
Средний чек в категории "Ремонт и строительство" в период пандемии (с апреля по ноябрь нынешнего года) вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года на 18%, сообщает сервис YouDo.com. Если в 2019 году он составлял 27 300 рублей, то в 2020 году — 32 300 рублей. При этом уровень роста цен отличается в разных городах. Так, в Москве услуги по ремонту и строительству подорожали на 14%, в Санкт-Петербурге на 2%, в Екатеринбурге — на 11%. В Казани и Нижнем Новгороде рост заметно выше — на 29% и 34% соответственно. А в Самаре, по данным сервиса, средний чек, напротив, подешевел — на 9%, с 40 800 до 37 000 рублей.
Самые востребованные услуги в квартирном ремонте — отделочные работы, строительно-монтажные работы, электромонтажные работы, установка и ремонт дверей и замков, укладка плитки. Изменение цен можно объяснить ростом спроса из-за пандемии и незначительным сокращением количества предложений, считают специалисты сервиса.

"С переходом к самоизоляции россияне начали больше времени проводить дома и всерьез занялись обустройством квартир", — говорит руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков.

Спрос на укладку кафеля за последние полгода вырос на 46%, а за год — на 71%. Работы по укладке пола в ноябре 2020 года стали на 59% популярнее, чем год назад, а по сравнению с весной интерес россиян к этой услуге стал выше почти на 20%. Значительно вырос спрос на поклейку обоев: только за последние полгода он вырос на 38%, а за год — на 64%.
Предложение отстает от спроса, отмечает и Чулков. За год количество предложений ремонтных бригад выросло меньше чем на 20%.

"Контакты хороших специалистов клиенты передают из рук в руки, поэтому многие бригады сразу переходят с одного объекта на другой и не ищут клиентов", — говорит он.

Работа ремонтных бригад стала дороже, и если цены на укладку кафеля выросли в среднем на 11%, то поклейка обоев может обойтись на 30% дороже, чем год назад.
Сейчас из-за пандемии и закрытых границ, как неоднократно отмечали в Минстрое, наблюдается дефицит рабочих на стройках — мигранты не могут приехать в Россию, зарплаты оставшихся в нашей стране значительно выросли. Однако интернет-сервисы по поиску ремонтных бригад влияния этого фактора не отмечают.

"Эта проблема не так сильно проявилась в нашем сегменте, поскольку исторически доля зарубежных исполнителей на у нас всегда была низкой", — сообщили на YouDo.com.

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