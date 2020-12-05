Россиянам назвали способ меньше платить за ЖКУ

Россияне могут потребовать перерасчет за некачественно предоставленные услуги ЖКХ. Такую возможность даёт Жилищный кодекс, где прописано, за что полагается компенсация. Об этом сообщает «Российская газета»

В кодексе сказано, что граждане имеют право на ежедневное снижение платы за коммуналку, если, например, вода из крана не была требуемого качества и температуры.

Горячая вода должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Допустимо отклонение на 5 градусов ночью и на 3 днем. Плата каждый час уменьшается на 0,1%, если нормы не соблюдались.

Если напор воды в кране упал более чем на 25%, можно требовать сокращения оплаты за весь день.

В жилых помещениях должна поддерживаться температура не ниже +18, в угловых комнатах — не ниже +20. В самых холодных регионах нормы выше — +20 и +22 градусов. Снижение температуры допускается только по ночам — с полуночи до 5 утра — и не более чем на три градуса.

В противном случае можно вычесть 0,15% месячной платы за каждый градус. Потребовать перерасчет можно и за слишком теплые помещения — правилами допускается превышение нормативной температуры не более чем на 4 градуса.

Отключать свет можно не больше чем на 24 часа за месяц. За нарушение норм можно требовать уменьшать коммунальные платежи.

Кроме того, если коммунальщики вывозили мусор не вовремя, за каждые сутки просрочки можно вычесть 3,3%.