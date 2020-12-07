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С невыездных россиян-должников взыскали 36 миллиардов рублей 

РИА Новости и ещё 32 40 минут назад
С невыездных россиян взыскали миллиарды долгов
Фото: РИА Новости
С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, взыскали порядка 36 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Подчеркивается, что такую сумму граждане выплатили за десять месяцев этого года.
Ранее в ФССП рассказали агентству, что на 1 ноября более четырех миллионов должников не могут выехать за границу, их количеств за год выросло примерно на 20 процентов. Отмечалось, что всего за 10 месяцев 2020 года приставы вынесли 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников из страны.
Ограничить человека в выезде из России могут при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности — от десяти тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.
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