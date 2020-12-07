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Россияне будут выходить на пенсию по новым правилам 

Deita.ru и ещё 9 1 час назад
Россияне будут выходить на пенсию по новым правилам
Фото: ТАСС
В следующем году российские женщины смогут уходить на заслуженный отдых в 56 с половиной лет, а мужчины — в 61 с половиной, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».
При этом, размер пенсии россиян будет зависеть от их стажа. В частности, чтобы иметь право получать от государства не только социальную, но и страховую часть пенсии, нужно наработать стаж не менее 12 лет, а также накопить 21 пенсионный балл.
Если к моменту к достижения пенсионного возраста у гражданина получится недобор в баллах или трудовом стаже, то ему не выплатят страховую пенсию. Такому человеку придётся ждать социальную пенсию ещё пять лет либо добирать стаж и баллы в ближайшие годы.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев рассказал, что ПФР не планирует проводить в 2021 году дополнительных проверок источников дохода пенсионеров.
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Личный счет , Экономика , Маленькая пенсия , Андрей Исаев , Пенсионный фонд РФ , Единая Россия , Госдума , РИА "Дейта"
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