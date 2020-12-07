Россияне будут выходить на пенсию по новым правилам 

В следующем году российские женщины смогут уходить на заслуженный отдых в 56 с половиной лет, а мужчины — в 61 с половиной, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

При этом, размер пенсии россиян будет зависеть от их стажа. В частности, чтобы иметь право получать от государства не только социальную, но и страховую часть пенсии, нужно наработать стаж не менее 12 лет, а также накопить 21 пенсионный балл.

Если к моменту к достижения пенсионного возраста у гражданина получится недобор в баллах или трудовом стаже, то ему не выплатят страховую пенсию. Такому человеку придётся ждать социальную пенсию ещё пять лет либо добирать стаж и баллы в ближайшие годы.