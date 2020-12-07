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Мишустин утвердил новый порядок уведомления россиян о пособиях и льготах 

Профиль и ещё 1 50 минут назад
Россиянам начнут сообщать о положенных пособиях
Фото: ТАСС
В России на данный момент реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек. Однако многие граждане не знают о положенных им льготах и выплатах. Уже в этом году ситуация изменится, и такая информация станет доступна онлайн. Новый порядок уведомления россиян о мерах поддержки утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Документ опубликован на сайте правительства РФ. Благодаря нововведению, вся необходимая информация о пособиях и льготах будет доступна гражданам в личном кабинете на портале госуслуг. Также россияне смогут узнать о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются.
Для того чтобы услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений, отметили в кабмине. Например, при рождении ребёнка родителям придёт уведомление о положенных им пособиях и ежемесячных выплатах. Также уведомления смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены льготы.
Помимо этого, с 1 июля 2021 года всю необходимую информацию о персональных мерах социальной поддержки можно будет узнать по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг, сообщает EADaily. Сервис будет работать круглосуточно.
Адресное информирование запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Информацию о льготах будут предоставлять Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, учреждения медико-социальной экспертизы и органы социальной защиты.
Напомним, что на данный момент получить информацию о персональных льготах можно только при личном обращении в МФЦ. Такой формат убирать не станут, и он по-прежнему будет доступен.
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Комментарии 2
Личный счет , Михаил Мишустин , Фонд социального страхования РФ
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