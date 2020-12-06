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В России заговорили о налоге на бездетность 

Майк Габриелян 39 минут назад
Православные граждане предложили ввести в России налог на бездетность, но столкнулись с сопротивлением светских и церковных властей.
О необходимости налога заявил глава московского отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов, передает URA.RU.

«Для улучшения демографической ситуации необходим налог на бездетность», — рассказал Фролов.

Он также предложил запретить в стране аборты и развивать культ православной многодетной семьи.
Однако инициатива Фролова не нашла поддержки в верхах. Член Совфеда, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что бездетность нельзя облагать налогом.

«Налог на бездетность — это глупость. Его ни в коем случае не стоит водить в России», — сказала она.

По словам Лаховой, многие семьи не могут иметь детей из-за проблем со здоровьем. Что касается запрета на искусственное прерывание беременности, то он приведет к большому числу криминальных абортов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РПЦ раскритиковали предложение ввести налог на бездетность, поскольку тогда его придется платить и монахам.
Комментарии 83
Личный счет , Видео , Екатерина Лахова , Кирилл Фролов , РПЦ , Совет Федерации , РИА Ura.ru
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