Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.58
90.00
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.37
89.92
Индексы и котировки Brent
49.07
–0.04 Золото
1838.53
+0.04 РТС
1339.41
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.12
1.2136
+0.0298
23.11
1.1838
03.12
25.11
11.11

Правительство сократит сроки получения налоговых вычетов 

News.ru и ещё 1 57 минут назад
Россиянам упростят получение налоговых вычетов
Фото: globallookpress.com
Вопрос об упрощении процедуры и сроков получения налоговых вычетов рассмотрит 7 декабря правительство. Если вопрос получит одобрение, упрощённая процедура может стартовать уже с 1 января следующего года.
Собирать и сдавать кипу бумажных документов больше не потребуется. Для получения денег от государства будет достаточно заполнить заявление в личном кабинете, пишут «Известия».
Вся процедура перейдёт в онлайн-режим, что сделает оформление налогового вычета более комфортным. На сегодня декларацию, за заполнение которой россияне чаще всего платят деньги частным фирмам, и другие подтверждающие документы сотрудники налоговой проверяют три месяца.
После этого в течение месяца деньги перечисляют заявителю. Новые правила предусматривают, что от подачи заявления до получения денег должно пройти 45 дней. На развитие информационной системы правительство выделит 2,3 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что расширить список расходов, по которым россияне могут получить социальный налоговый вычет, и включить в него оплату за оказание психологической помощи предложил депутат Госдумы Виктор Зубарев.
Видео дня. Сбербанк стал крупнейшим оператором программы по льготному кредитованию
News.ru: последние новости
Миллионы россиян могут лишиться пенсии из-за новой реформы Миллионы россиян могут лишиться пенсии из-за новой реформы Более 4 млн россиян не пересекают границу из-за долгов Более 4 млн россиян не пересекают границу из-за долгов Эксперт объяснил, когда банк может отказать в возврате вклада Эксперт объяснил, когда банк может отказать в возврате вклада
Комментарии
Личный счет , Виктор Зубарев , Госдума , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение