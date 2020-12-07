Россиянам упростят получение налоговых вычетов

Вопрос об упрощении процедуры и сроков получения налоговых вычетов рассмотрит 7 декабря правительство. Если вопрос получит одобрение, упрощённая процедура может стартовать уже с 1 января следующего года.

Собирать и сдавать кипу бумажных документов больше не потребуется. Для получения денег от государства будет достаточно заполнить заявление в личном кабинете, пишут «Известия».

Вся процедура перейдёт в онлайн-режим, что сделает оформление налогового вычета более комфортным. На сегодня декларацию, за заполнение которой россияне чаще всего платят деньги частным фирмам, и другие подтверждающие документы сотрудники налоговой проверяют три месяца.

После этого в течение месяца деньги перечисляют заявителю. Новые правила предусматривают, что от подачи заявления до получения денег должно пройти 45 дней. На развитие информационной системы правительство выделит 2,3 млрд рублей.