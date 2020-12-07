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Россиянам хотят дать выплату перед Новым годом 

Deita.ru 2 часа назад
Россиянам готовят выплату перед Новым годом
Фото: ТАСС
Безработные, пенсионеры и матери-одиночки должны получить к Новому году по 3000 рублей. С инициативой раздать этим категориям россиян небольшие денежные выплаты перед праздником выступил председатель Центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, сообщает ИА DEITA.RU.
Политик уже направил свою идею в Минтруд России. По его мнению, необходимость в осуществлении данной выплаты существует хотя бы потому, что такие граждане фактически весь год просидели на самоизоляции.
По этой причине у большинства из них сейчас просто нет денег на то, чтобы накрыть новогодний стол. Как считает Сурайкин, выплатить по 3000 рублей таким россиян нужно за декабрь 2020 года и первую половину января 2021 года. Что касается механизма выплат, то, как отметил политик, все необходимые для этого данные есть в органах социальной защиты. В целом же такие разовые выплаты не нанесут ущерб бюджету РФ, убеждён Сурайкин.
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Комментарии 15
Личный счет , Максим Сурайкин , Минтруд , РИА "Дейта"
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