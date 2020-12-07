В Госдуме оценили угрозу накоплениям россиян 

Серьёзных рисков для обесценивания рублёвых накоплений россиян нет, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Рубль сейчас укрепляется. Ничего драматичного для российской валюты в ближайшее время я не вижу. Если отбросить геополитически факторы, всё свидетельствует в пользу потенциального укрепления рубля, — подчеркнул депутат.

По словам Аксакова, с появлением вакцины и началом вакцинации населения пандемия пойдёт на спад, а следом за этим начнётся восстановление мировой экономики. Спрос на нефть и другие российские экспортные товары вырастет, что тоже будет способствовать укреплению рубля.

Риски связаны исключительно с геополитическими факторами. Вопрос в том, какой политики будет придерживаться Байден. Более предсказуемая, здравомыслящая политика позитивно отразится на курсе российской валюты. В перспективе у рубля есть потенциал для серьёзного укрепления, поскольку его слабость не связана с фундаментальными факторами, — пояснил депутат.

Держать накопления желательно в той валюте, в которой вы планируете её тратить, считает Аксаков. При этом диверсификацию инвестиционных рисков — хранение сбережений в разных валютах и ценных бумагах — он считает «нормальной ситуацией». В качестве хорошего примера для инвестиции депутат привёл покупку облигаций крупных компаний и ОФЗ.

Гарантированная окупаемость, гарантированная возвратность, неплохая доходность. В любом случае риски всегда лучше распределять, — отметил он.