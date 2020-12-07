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В Госдуме оценили угрозу накоплениям россиян 

News.ru 1 час назад
Серьёзных рисков для обесценивания рублёвых накоплений россиян нет, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Рубль сейчас укрепляется. Ничего драматичного для российской валюты в ближайшее время я не вижу. Если отбросить геополитически факторы, всё свидетельствует в пользу потенциального укрепления рубля, — подчеркнул депутат.

По словам Аксакова, с появлением вакцины и началом вакцинации населения пандемия пойдёт на спад, а следом за этим начнётся восстановление мировой экономики. Спрос на нефть и другие российские экспортные товары вырастет, что тоже будет способствовать укреплению рубля.

Риски связаны исключительно с геополитическими факторами. Вопрос в том, какой политики будет придерживаться Байден. Более предсказуемая, здравомыслящая политика позитивно отразится на курсе российской валюты. В перспективе у рубля есть потенциал для серьёзного укрепления, поскольку его слабость не связана с фундаментальными факторами, — пояснил депутат.

Держать накопления желательно в той валюте, в которой вы планируете её тратить, считает Аксаков. При этом диверсификацию инвестиционных рисков — хранение сбережений в разных валютах и ценных бумагах — он считает «нормальной ситуацией». В качестве хорошего примера для инвестиции депутат привёл покупку облигаций крупных компаний и ОФЗ.

Гарантированная окупаемость, гарантированная возвратность, неплохая доходность. В любом случае риски всегда лучше распределять, — отметил он.

Вместе с тем приобретение недвижимости с целью сохранения средств Аксаков считает неоправданным, так как «рынок перегрет и переоценён». Стоимость недвижимости упадёт, как только завершиться программа льготного ипотечного кредитования, считает депутат.
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Личный счет , Видео , Рынки , Анатолий Аксаков , Госдума
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