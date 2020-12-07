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Производители сообщили о подорожании говядины 

News.ru и ещё 2 16 минут назад
Россиян предупредили о резком подорожании говядины
Фото: РИА Новости
Стоимость говядины в рознице может вырасти более чем на треть из-за ослабления рубля и принятого правительственной комиссией решения об отмене с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота, а также введения «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%.
Об этом заявили в Национальном союзе мясопереработчиков, сообщает РБК. Агентство отмечает, что цены на говядину за девять месяцев 2020 года уже увеличились на 17,5%.
По данным Росстата, в октябре 1 кг говядины (кроме бескостного мяса) в рознице стоил в среднем 356,8 руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Цена бескостной говядины в рознице составила 503,4 руб за 1 кг, что также на 3% больше, чем в 2019-м. Оба показателя являются максимальными с 2017 года.
Отмена тарифных квот для импортёров может способствовать росту собственного производства говядины. Однако рентабельным разведение коров станет, если цены вырастут ещё хотя бы на 15%.
В настоящее время собственное производство говядины не закрывает потребности России. В 2020 году должно быть произведено около 1,65 млн т говядины, а потребность оценивается в 2 млн т. Что касается импорта, то большая его часть идёт из Белоруссии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на повседневные товары и продукты за год выросли на 14%, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». Особенно оптовые цены на лососевые в центральных регионах страны выросли на 1,6–2% перед Новым годом. В список анализируемых товаров вошли мясо и рыба, сыр, молоко, варёная колбаса, яйца, сосиски и другие повседневные вещи. Отмечается, что цены очень сильно различаются по регионам.
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