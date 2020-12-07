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Заболевшим коронавирусом россиянам добавили кредитов 

Сергей Василенок 52 минуты назад
Заболевшим коронавирусом россиянам добавили кредитов
Фото: РИА Новости
Адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева рассказала о случаях, когда мошенники брали кредиты и микрозаймы на заболевших коронавирусом россиян. Об этом сообщает «Прайм».
По словам Ермолаевой, преступники обманом выведывали персональные данные пациентов: некоторым из них мошенники звонили, представляясь сотрудниками госорганов.
Адвокат отметила, что на телефонные номера обманутых людей поступали сообщения об одобрении займа. Если такое сообщение пришло, нужно сразу же обратиться в организацию, выдавшую кредит, с заявлением в письменной форме и указать, что займ оформили мошенники.
После этого необходимо обратиться в полицию, даже если проблема с кредитной организацией была решена: наказуемо не только совершенное преступление, но и покушение на него, напомнила Ермолаева.
Полицейские обязаны зарегистрировать заявление и выдать заявителю талон-уведомление. Решение о возбуждении уголовного дела чаще всего принимают в течение трех суток. Если полицейские отказались возбуждать дело, это решение можно обжаловать в прокуратуре или суде.
Ермолаева рассказала, что ущерб от десяти тысяч рублей могут счесть значительным ущербом для человека, а ущерб от 250 тысяч — крупным.
Как сообщал «Рамблер», ранее мошенники начали красть деньги с карт, рассылая письма о коронавирусе от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В таких письмах содержится предупреждение о чрезвычайной ситуации и ссылка, на которую предлагается перейти, чтобы узнать подробности о ситуации с вирусом в городе получателя.
Если пользователь перейдет по ссылке, он попадет на сайт-подделку, где его попросят ввести персональные данные. Оттуда данные сразу же попадут в руки мошенников.
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Личный счет , Генпрокуратура РФ , ВОЗ
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