Заболевшим коронавирусом россиянам добавили кредитов 

Адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева рассказала о случаях, когда мошенники брали кредиты и микрозаймы на заболевших коронавирусом россиян. Об этом сообщает «Прайм».

По словам Ермолаевой, преступники обманом выведывали персональные данные пациентов: некоторым из них мошенники звонили, представляясь сотрудниками госорганов.

Адвокат отметила, что на телефонные номера обманутых людей поступали сообщения об одобрении займа. Если такое сообщение пришло, нужно сразу же обратиться в организацию, выдавшую кредит, с заявлением в письменной форме и указать, что займ оформили мошенники.

После этого необходимо обратиться в полицию, даже если проблема с кредитной организацией была решена: наказуемо не только совершенное преступление, но и покушение на него, напомнила Ермолаева.

Полицейские обязаны зарегистрировать заявление и выдать заявителю талон-уведомление. Решение о возбуждении уголовного дела чаще всего принимают в течение трех суток. Если полицейские отказались возбуждать дело, это решение можно обжаловать в прокуратуре или суде.

Ермолаева рассказала, что ущерб от десяти тысяч рублей могут счесть значительным ущербом для человека, а ущерб от 250 тысяч — крупным.

Как сообщал «Рамблер», ранее мошенники начали красть деньги с карт, рассылая письма о коронавирусе от имени Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В таких письмах содержится предупреждение о чрезвычайной ситуации и ссылка, на которую предлагается перейти, чтобы узнать подробности о ситуации с вирусом в городе получателя.

Если пользователь перейдет по ссылке, он попадет на сайт-подделку, где его попросят ввести персональные данные. Оттуда данные сразу же попадут в руки мошенников.