В России могут ввести новое пособие в 15 тысяч рублей 

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, россиянкам, родившим троих детей, необходимо выплачивать специальное пособие. Об этом пишет URA.RU.

Он предложил назначить выплаты многодетным матерям в размере 15 тысяч рублей ежемесячно, оговорив, что нельзя уменьшать для них пенсионный возраст.

«Если матерей отпускать на пенсию в раннем возрасте, они не заработают себе нормальной пенсии, у них не будет пенсионного стажа», — пояснил Калашников.

Парламентарий уверен, что матери должны работать, потому что в России «существует много несложной работы».

«Рамблер» писал, что ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил единовременно раздать малоимущим россиянам по 10 тысяч рублей перед Новым годом. Политик отметил, что все граждане РФ должны иметь возможность отметить праздник.