Сбережения россиян «сгорят»: как закончится пандемия

Обесценивание российской валюты продолжится и приведет к снижению реальных доходов граждан. Об этом заявил экономист Михаил Делягин , передает Konkurent.ru

По словам эксперта, сбережения россиян будут сгорать, а цены продолжат расти.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что восстановление прежнего уровня доходов россиян произойдет не раньше конца 2021 года. В течение следующего года покупательская способность граждан будет снижаться из-за роста цен на ряд товаров, особенно импортных.

В октябре, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Делягин заявил, что в России уже начался социально-экономический кризис, а о его глубине наглядно свидетельствуют результаты исследования центра «Ромир», согласно которым объем свободных денег в российских семьях упал на 25% по сравнению с сентябрем 2019 года и на 10% по сравнению августом 2020-го.

Он выразил уверенность, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции, какой бы слабой ни была, усугубит ситуацию. Также экономист заявил, что безработным выделяются ничтожно малые средства, а государственные резервы России к настоящему моменту исчерпаны более чем на 90%.