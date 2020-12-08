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Назван единственный способ увеличить пенсию 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Назван единственный способ увеличить пенсию
Фото: ТАСС
В условиях заморозки накопительной части пенсий единственная возможность увеличить размер своей будущей пенсии — личные сбережения, считает член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
По словам экономиста, стратегия ежемесячно откладывать часть дохода на старость верная, однако в идеале эти средства должны быть инвестированы.

В нынешней ситуации трудно найти подходящие активы, которые с большой долей вероятности останутся надёжными в будущем. Практически всё под вопросом: и золото, и недвижимость, — заявил эксперт NEWS.ru.

По мнению Гринберга, рассчитывать в будущем можно только на себя, поэтому так важно откладывать на пенсию. Делать это нужно исходя из собственных возможностей. Понятно, что возможности у всех разные, а потому всё зависит от размера доходов.

Если речь идёт о больших деньгах, то можно инвестировать на финансовом рынке. Это особая история. Людям с низкими доходами я бы ничего не мог посоветовать, разве что делать долгосрочные накопления в валюте. Рекомендовать хранить совсем небольшие сбережения в рублёвых активах я бы не рискнул. Ситуация слишком неопределённая, а будущее в тумане, в очень густом тумане, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.
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Комментарии 29
Личный счет , Руслан Гринберг , Госдума , РАН
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