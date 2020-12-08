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Россиян предупредили о рекордном подорожании продуктов 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Россиян предупредили о рекордном подорожании продуктов
Фото: ТАСС
Из-за пандемии COVID-19 мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. Об этом НСН заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.
По словам экономиста, пандемия коронавируса привела к падению доходов более чем на 10% и росту ценна продукты. Эта тенденция сохранится и в следующем году.

«Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие. Люди вынуждены отказывать себе в других покупках», — пояснил он.

При этом он отметил, что россияне из-за кризиса сокращают расходы на питание вне дома.

«В самых богатых семьях на это уходило 20%, а теперь 3-4%. А во втором квартале 2020 года у сельских жителей и бедных слоев населения такое потребление свелось почти к нулю», — заявил Василий Узун.

Он также отметил, что Россия имеет все ресурсы для того, чтобы помочь преодолеть продовольственный кризис в мире.

«Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле», — подчеркнул эксперт.

Как сообщал «Рамблер», ранее в ООН заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с «голодом библейского масштаба». По расчетам организации, число нуждающихся в продовольствии в мире до конца года может вырасти со 130 до 265 миллионов человек.
В зоне риска в первую очередь находятся страны, которые ведут войны и переживают экономические кризисы. В их числе — Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Сирия, Гаити и Нигерия.
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Личный счет , ООН , РАНХиГС
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