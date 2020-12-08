Когда это все кончится: россияне «бегут» из банков 

Жители России стали чаще снимать деньги со своих счетов в банках. Пока суммарной статистики по ноябрю еще нет, но рост наблюдается активный. Как считают эксперты, причин на это существует много, однако они не относятся к кризисной ситуации банковской системы, пишет МК.
Второй квартал 2020 года продемонстрировал падение реальных доходов россиян на 8,4% в годовом выражении, отметил экономист, директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Третий квартал показал падение на 4,8% в годовом выражении. Данные показатели являются значительными. По мнению Николаева, пандемия коронавируса застала россиян врасплох, доходы стали падать быстрее.
«Это имеет главное значение, думаю. То есть дело не в низких ставках по вкладам, и не в боязни того, что с финансовой системой что-то случится — оснований для того, чтобы бояться за наши деньги, лежащие в банках, пока нет. Это просто потребность потратить то, что сберегалось на счетах, на жизнь», — заявил эксперт.
По мнению экономиста и ведущего эксперта Института современного развития Никиты Масленникова, россияне закрывают счета по причине низких ставок. Также повлияли падение доходов и бум на ипотечном рынке. Люди, по его словам, осознают, что после Нового года ожидается инфляция. Поэтому они чувствуют себя спокойнее, когда забирают деньги из банков и покупают то, что будет потом дорожать.
Ранее «Рамблер» сообщал, что сбережения россиян могут «сгореть» из-за эпидемии коронавируса.