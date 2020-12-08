Когда это все кончится: россияне «бегут» из банков 

«Это имеет главное значение, думаю. То есть дело не в низких ставках по вкладам, и не в боязни того, что с финансовой системой что-то случится — оснований для того, чтобы бояться за наши деньги, лежащие в банках, пока нет. Это просто потребность потратить то, что сберегалось на счетах, на жизнь», — заявил эксперт.